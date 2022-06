Che cos'è la dissezione aortica che ha causato la morte improvvisa di Andy Fletcher dei Depeche Mode (Di mercoledì 29 giugno 2022) Una malattia spesso fatale, determinata da disturbi cardiaci e dei vasi sanguigni. Ecco con quali sintomi si manifesta e come tenerla sotto controllo Leggi su vanityfair (Di mercoledì 29 giugno 2022) Una malattia spesso fatale, determinata da disturbi cardiaci e dei vasi sanguigni. Ecco con quali sintomi si manifesta e come tenerla sotto controllo

Pubblicità

dinoalberti : @fattoquotidiano Cos'è? Ti menava questo 'fidanzato'? A me non sembra dato che ti ha difeso per anni contro tutti e… - NicolaPorro : Torna il terrore per la pandemia in tv. Sentite cos’hanno detto al Tg3 (VIDEO) ?? - wemoveEU : ??Di recente abbiamo parlato molto di Tassonomia #EUTaxonomy… Ma sai cos’è? ???????? Scoprilo in questo video ?? ??C… - nicolafrate : @GiovaQuez Mi stupisce che un barone dica simile cos’è. Una domanda al barone: se io venissi a casa sua e buttassi… - psychopatica7 : RT @miIleguerre: prossima persona che vedo fare tweet del tipo 'sappiamo tutti cos'è successo tra ari e jenny' sottointendo che ari l'ha tr… -