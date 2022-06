Certificato medico: i casi in cui è ancora possibile presentarlo cartaceo (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il dipendente della scuola non ha più l’obbligo previsto dall’art. 17 comma 11 del CCNL 2006-09 che indicava l’onere del dipendente di recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il Certificato medico di giustificazione dell’assenza con indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni successivi all’inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione dell … Questo L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il dipendente della scuola non ha più l’obbligo previsto dall’art. 17 comma 11 del CCNL 2006-09 che indicava l’onere del dipendente di recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ildi giustificazione dell’assenza con indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni successivi all’inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione dell … Questo L'articolo .

Pubblicità

BrugolaDigitAle : @AuroraFantin @il_Leo13 E dopo l'uscita dal tunnel il medico di famiglia rilascia il certificato di guarigione. - Pacifis98482587 : RT @ValterTarditi: @Pacifis98482587 @doctorgis84 Ho sempre lavorato in Ospedale,effettivamente se ti davi malato per un po’ di raffreddore… - facciolananna1 : D'Aquino passa su Rai 3 per condurre prima del ritorno di TV Talk un programma. Ma non aveva portato il certificato… - ValterTarditi : @Pacifis98482587 @doctorgis84 Ho sempre lavorato in Ospedale,effettivamente se ti davi malato per un po’ di raffred… - NChiavica : @darkstorm_cloud Io non so come funziona da te, ma i 6 mesi partono dal momento che fai il certificato medico (che… -

Certificato medico per indennità di accompagnamento La Legge per Tutti Rimini: 2° edizione Luverun, il 10 luglio gara podistica non competitiva Tutto è pronto per la seconda edizione della Luverun "1°Memorial Lorenzo Cerquetti", corsa podistica non competitiva organizzata dall'Asd Miramare Runner, in programma domenica 10 luglio. La corsa pod ... Boom turisti, chieste due guardie mediche Il Piceno, soprattutto la costa, è entrato nel pieno della stagione turistica e l’Area vasta 5 per garantire l’assistenza medica a tutti coloro che, trovandosi nel territorio, dovessero avere bisogno ... Tutto è pronto per la seconda edizione della Luverun "1°Memorial Lorenzo Cerquetti", corsa podistica non competitiva organizzata dall'Asd Miramare Runner, in programma domenica 10 luglio. La corsa pod ...Il Piceno, soprattutto la costa, è entrato nel pieno della stagione turistica e l’Area vasta 5 per garantire l’assistenza medica a tutti coloro che, trovandosi nel territorio, dovessero avere bisogno ...