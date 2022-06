Cerchiamo autisti | l' azienda che offre un bonus di 5 000 euro ai nuovi assunti

Pubblicità

Camionisti in cerca di lavoro Chi questa mattina ha sfogliato le pagine di Bresciaoggi e dell'Arena di Verona ha trovato fra le pagine un'inserzione a dir poco insolita. 'Germani assume 50 camionisti' si legge, ai quali 'verranno forniti autoarticolati nuovi di fabbrica con dotazioni di comfort e sicurezza di ultimissima generazione'. E poi spuntano cifre concrete: 'Possibilità di guadagnare fino a 3.500 euro netti al mese'. I camionisti, figura fondamentale per il settore dei trasporti, sono merce sempre più rara nel mercato del lavoro. Così le aziende di autotrasporto sono disposte a tutto, o quasi, pur di riuscire a coprire le posizioni. Due linee sono state date in subappalto a un operatore privato: la 4 che da Folzano va in città e la 14 per Borgosatollo: non si trova personale anche perché gli stipendi sono da fame, 1200 euro al mese.