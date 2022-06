Centrodestra | Tajani alza la voce | ' Basta litigare per la leadership | Berlusconi deve essere il mediatore'

Pubblicità

globalistIT : - JKR_rld : RT @ItalianPolitics: «Dobbiamo darci un progetto e Berlusconi sarà il mediatore Basta litigare su chi è il capo, prima vinciamo le elezioni… - SecolodItalia1 : Tajani: “Meloni ha ragione, serve un vertice del centrodestra. Dobbiamo darci un progetto” - Italpress : Tajani “Basta discussioni su leadership centrodestra” - ItalianPolitics : «Dobbiamo darci un progetto e Berlusconi sarà il mediatore Basta litigare su chi è il capo, prima vinciamo le elezi… -

Ilè uscito con le ossa rotte dall'ultima tornata elettorale, l'armonia tra gli alleati di ... A parlarne è il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio, in un'intervista al ......Sera, tensioni sul vertice. Meloni: vogliamo stare uniti o no La leader: Tosi non vuole FdI, Forza Italia dica se è la sua linea. Salvini: confronto al più presto. Intervista a: '..."Berlusconi, con la sua capacità di mediazione, il suo equilibrio, il saper smussare gli angoli, fare rinunce e rendersi concavo e convesso, è indispensabile al centrodestra" ha ribadito Tajani.AGI - Il confronto nel M5s, con Grillo a Roma impegnato in una serie di vertici con i parlamentari e il presidente Conte, e le tensioni nel centrodestra dopo la sconfitta alle elezioni comunali. Sono ...