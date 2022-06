Centrodestra, Meloni “Presto vertice, anche a casa mia” (Di mercoledì 29 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Il vertice di Centrodestra? lo faremo Presto, perso che tutti sappiano che è il caso di vedersi. Di solito il vertice si fa a casa di Berlusconi, ma sono disposta a farlo anche a casa mia”. Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ospite di Un giorno da pecora, su Radio1 Rai. “Io premier? Non ci penso mai”, aggiunge. “Voglio fare bene oggi il mio lavoro”.– foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). Leggi su iltempo (Di mercoledì 29 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ildi? lo faremo, perso che tutti sappiano che è il caso di vedersi. Di solito ilsi fa adi Berlusconi, ma sono disposta a farlomia”. Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia Giorgiaospite di Un giorno da pecora, su Radio1 Rai. “Io premier? Non ci penso mai”, aggiunge. “Voglio fare bene oggi il mio lavoro”.– foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS).

Pubblicità

NicolaPorro : Dopo le amministrative, torna di moda insultare il centrodestra. Un grande @DelpapaMax sui vip anti-Meloni ?? - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Centrodestra, Meloni “Presto vertice, anche a casa mia” - - airone555 : RT @SecolodItalia1: Centrodestra, la Meloni agli alleati: «L’obiettivo è governare insieme o c’è chi vuole altro?» - Ultron65 : RT @AgenziaVISTA: Meloni: 'Serve incontro centrodestra al più presto. Riflessioni e no polemiche' #amministrative #centrodestra https://t.c… - mariamacina : RT @ilfoglio_it: Ronzulli e Tajani contro le spinte di Meloni per assumere la leadership del centrodestra. 'Non contano i nomi ma i program… -