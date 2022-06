Centrodestra, ancora una fumata nera sul nome del candidato alla Provincia (Di mercoledì 29 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – candidato Presidente della Provincia cercasi disperatamente. Nuovo tavolo di consultazione ancora infruttuoso, per il Centrodestra, questa volta riunitosi presso la sede della Lega, al rione Libertà, per trovare un nome di un Sindaco in carica da presentare entro il prossimo 8 luglio all’Ufficio Elettorale della Provincia con il corredo di circa 150 firme raccolti in appositi moduli da parte di Consiglieri comunali e Sindaci a sostegno della Candidatura medesima. L’elezione di 2° livello per l’Elezione del Presidente della Provincia, riservata com’è ai soli Amministratori in carica dei Comuni del Sannio, prevede paletti precisi: la legge 56 del 2014 dice che può diventare Presidente solo un Sindaco che abbia almeno 18 mesi di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento –Presidente dellacercasi disperatamente. Nuovo tavolo di consultazioneinfruttuoso, per il, questa volta riunitosi presso la sede della Lega, al rione Libertà, per trovare undi un Sindaco in carica da presentare entro il prossimo 8 luglio all’Ufficio Elettorale dellacon il corredo di circa 150 firme raccolti in appositi moduli da parte di Consiglieri comunali e Sindaci a sostegno della Candidatura medesima. L’elezione di 2° livello per l’Elezione del Presidente della, riservata com’è ai soli Amministratori in carica dei Comuni del Sannio, prevede paletti precisi: la legge 56 del 2014 dice che può diventare Presidente solo un Sindaco che abbia almeno 18 mesi di ...

