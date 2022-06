Caterina Balivo decide di svelare: “Ho tradito e sono stata tradita” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Caterina Balivo torna in tv e confessa i tradimenti, la crisi con il marito Guido Maria Brera. La conduttrice parla anche del suo ritorno in tv. Caterina Balivo è una nota conduttrice italiana, la quale nel mese di maggio 2020 ha deciso di abbandonare il mondo della tv ed effettivamente non è più stata al timone di nessuna trasmissione televisiva. Adesso la conduttrice si appresta a tornare e lo farà con due programmi televisivi. Nello specifico è tornata in tv con un programma su Tv8 e presto ritornerà in Rai. Due le trasmissioni che sono state pensate per lei. Di questo e tanto altro ne ha parlato nel corso di un’intervista al Corriere della Sera, parlando del ritorno in tv e di qualche aspetto della sua vita privata. Ma cosa ha dichiarato nello specifico la ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 29 giugno 2022)torna in tv e confessa i tradimenti, la crisi con il marito Guido Maria Brera. La conduttrice parla anche del suo ritorno in tv.è una nota conduttrice italiana, la quale nel mese di maggio 2020 ha deciso di abbandonare il mondo della tv ed effettivamente non è piùal timone di nessuna trasmissione televisiva. Adesso la conduttrice si appresta a tornare e lo farà con due programmi televisivi. Nello specifico è tornata in tv con un programma su Tv8 e presto ritornerà in Rai. Due le trasmissioni chestate pensate per lei. Di questo e tanto altro ne ha parlato nel corso di un’intervista al Corriere della Sera, parlando del ritorno in tv e di qualche aspetto della sua vita privata. Ma cosa ha dichiarato nello specifico la ...

