Catania, montagne di rifiuti alte fino a tre metri in strada. M5s: “Discarica satura e differenziata partita male. La città sta affogando” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Finestre che restano sbarrate per evitare che la puzza entri in casa e una strada percorribile alle auto soltanto invadendo il marciapiede. In via delle Calcare, nel cuore del quartiere popolare San Cristoforo, a Catania, i cumuli di spazzatura raggiungono i tre metri d’altezza. Una vera e propria montagna che sfiora i balconi ai piani bassi delle case. “Non raccolgono da dieci giorni e ci sono topi grandi come conigli” racconta una residente. Poco distante, in via del Principe, c’è talmente tanta spazzatura da non rendere più percorribile via Toledo nemmeno a piedi. Un muro di sacchetti, scarti edili e materassi come cartolina della situazione che vive il capoluogo etneo, ormai da giorni sommerso dai rifiuti. I nodi al pettine di Regione e Comune sono più d’uno. C’è la Discarica di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Finestre che restano sbarrate per evitare che la puzza entri in casa e unapercorribile alle auto soltanto invadendo il marciapiede. In via delle Calcare, nel cuore del quartiere popolare San Cristoforo, a, i cumuli di spazzatura raggiungono i tred’zza. Una vera e propria montagna che sfiora i balconi ai piani bassi delle case. “Non raccolgono da dieci giorni e ci sono topi grandi come conigli” racconta una residente. Poco distante, in via del Principe, c’è talmente tanta spazzatura da non rendere più percorribile via Toledo nemmeno a piedi. Un muro di sacchetti, scarti edili e materassi come cartolina della situazione che vive il capoluogo etneo, ormai da giorni sommerso dai. I nodi al pettine di Regione e Comune sono più d’uno. C’è ladi ...

