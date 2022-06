Castellammare | in caserma per sporgere denuncia ma nasconde droga nel borsello | arrestato

Pubblicità

StabiaChannel : #Cronaca #Castellammare - In caserma per sporgere denuncia ma nel borsello nasconde droga, arrestato LEGGI LA NEWS:… -

StabiaChannel.it

Gli bastava fare il giro dellaa quattr'occhi per convincere qualcuno a confessare. ... E così anche dopo il congedo venne chiamato adi Stabia (Comune commissariato per mafia) ...Per il tipografo diMarco Assante la pena inflitta è di sei anni e mezzo per lo ... IL METODO Nel corso delle indagini, un imprenditore convocato inper essere ascoltato disse ... Castellammare - In caserma per sporgere denuncia ma nel borsello nasconde droga, arrestato Tardo pomeriggio a Castellammare e Salvatore Riccio, 27enne del posto già noto alle forze dell’ordine, entra nella caserma ...Il giovane si era recato nella caserma dei carabinieri per sporgere querela: un militare si è accorto che nel borsello aveva una "dose" ...