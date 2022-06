Casa, mattone alle stelle: quali italiani rischiano una stangata colossale (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il mattone torna a salire. L'ultimo aggiornamento dell'Istat sul mercato immobiliare registra un aumento del 4,6% nel primo trimestre dell'anno rispetto al medesimo periodo 2021. Era da un decennio che i prezzi delle abitazioni non rimbalzavano così decisamente. Per la precisione dal 2010, quando l'Istituto di statistica ha iniziato a censire l'andamento del mattone non si è mai verificato un incremento annuo dei prezzi di questa portata. Segnano un record anche i prezzi delle abitazioni esistenti, precisamente (+4,5% annuo), mentre per quelle nuove il rialzo è del 5%, sull'onda dei rincari fatti registrare dai costi di costruzione. La novità, rispetto al passato è che i medesimi rincari si segnalano in tutto il territorio nazionale. Forse perché la voglia di cambiare Casa si è consolidata nei due lunghissimi anni di pandemia. L'Istat ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Iltorna a salire. L'ultimo aggiornamento dell'Istat sul mercato immobiliare registra un aumento del 4,6% nel primo trimestre dell'anno rispetto al medesimo periodo 2021. Era da un decennio che i prezzi delle abitazioni non rimbalzavano così decisamente. Per la precisione dal 2010, quando l'Istituto di statistica ha iniziato a censire l'andamento delnon si è mai verificato un incremento annuo dei prezzi di questa portata. Segnano un record anche i prezzi delle abitazioni esistenti, precisamente (+4,5% annuo), mentre per quelle nuove il rialzo è del 5%, sull'onda dei rincari fatti registrare dai costi di costruzione. La novità, rispetto al passato è che i medesimi rincari si segnalano in tutto il territorio nazionale. Forse perché la voglia di cambiaresi è consolidata nei due lunghissimi anni di pandemia. L'Istat ...

