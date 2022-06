Carri armati a Salerno, bloccati sull’autostrada: dove erano diretti e i motivi dello stop (Di mercoledì 29 giugno 2022) Carri armati a Salerno bloccati sull’autostrada: incredibile cosa è successo sulle strade italiane nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 giugno. I mezzi militari erano diretti in Germania. Tuttavia, due mezzi di un convoglio di cinque sono stati fermati. Carri armati a Salerno, bloccati sull’autostrada Nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 giugno, tre Carri armati Pzh 2000 diretti in Germania, e provenienti dalla base militare di Persano (Salerno), sono stati fermati dalla Polizia Stradale di Napoli al casello di Mercato San Severino della autostrada Salerno-Caserta. La notizia è stata riportata ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 29 giugno 2022): incredibile cosa è successo sulle strade italiane nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 giugno. I mezzi militariin Germania. Tuttavia, due mezzi di un convoglio di cinque sono stati fermati.Nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 giugno, trePzh 2000in Germania, e provenienti dalla base militare di Persano (), sono stati fermati dalla Polizia Stradale di Napoli al casello di Mercato San Severino della autostrada-Caserta. La notizia è stata riportata ...

