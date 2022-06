Carmen Di Pietro, la prima cena finisce in tragedia: “Chiudi” (Di mercoledì 29 giugno 2022) La prima cena in Italia, dopo l’Isola dei Famosi 2022, finisce in tragedia per Carmen Di Pietro: il siparietto diventa virale. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 29 giugno 2022) Lain Italia, dopo l’Isola dei Famosi 2022,inperDi: il siparietto diventa virale. L'articolo è stato pubblicatosul sito www.chedonna.it

Pubblicità

IlContiAndrea : Carmen Di Pietro, Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis. I tre finalisti perfetti #Isola - Jesus66253584 : Quindi, riproviamoci: Mimì è stato investito mentre andava a denunciare quelle che Carmen Di Pietro chiamerebbe tarantelle? #chilhavisto - maevehogws : @lindahogws io ti immagino tipo carmen di pietro all’isola che si prendeva i pezzi di parmigiana interi e se li cacciava in bocca - stelafleur : @IsolaDeiFamosi Carmen Di Pietro eliminata dopo una prova inutile contro un giovane arrivato dopo e in forza, lei d… - stelafleur : @IsolaDeiFamosi Carmen Di Pietro eliminata dopo una prova inutile contro un giovane arrivato dopo e in forza, lei d… -