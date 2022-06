Capitol Hill, l'ex assistente di Trump: «Voleva raggiungere i manifestanti». Il tycoon: «Falsa e delatrice» (Di mercoledì 29 giugno 2022) Donald Trump incitò i suoi fan a marciare sul Capitol per rovesciare il voto pur sapendo che c'era gente armata al suo comizio del 6 gennaio e aggredì l'agente del secret... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 29 giugno 2022) Donaldincitò i suoi fan a marciare sulper rovesciare il voto pur sapendo che c'era gente armata al suo comizio del 6 gennaio e aggredì l'agente del secret...

