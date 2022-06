Capitol Hill, la supertestimone inchioda Donald Trump: "Voleva lasciare passare i manifestanti armati" (Di mercoledì 29 giugno 2022) "Trump Voleva unirsi alla protesta: afferrò il volante e prese per il collo l'autista che non lo Voleva accontentare" Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 29 giugno 2022) "unirsi alla protesta: afferrò il volante e prese per il collo l'autista che non loaccontentare" Segui su affaritaliani.it

Pubblicità

repubblica : Assalto a Capitol Hill, la super-testimone: 'Trump cercò di prendere la guida dell'auto presidenziale per andare al… - Agenzia_Ansa : La super testimone: 'Trump voleva mettersi alla guida dell'auto per unirsi alla marcia su Capitol Hill' #ANSA - RaiNews : 'Non me ne frega un ca... se sono armati. Portate via i maledetti metal detector. Lasciate che la mia gente entri.… - robycatt1 : VAI AVANTI TU CHE A ME MI VIEN DA RIDERE ??. La super testimone: 'Trump voleva mettersi alla guida dell'auto per un… - grillotalpa : RT @siamozeta: … Secondo Hutchinson, Trump voleva a tutti i costi essere portato a Capitol Hill durante l’assalto ma il rifiuto da parte de… -