Cani adottati durante il Covid e poi restituiti: sono più di centomila. Siamo un Paese incivile (Di mercoledì 29 giugno 2022) Un problema nuovo, che magari passa in secondo piano, dato che si tratta di benessere animale. Il Covid lascia un altro strascico. durante il lockdown abbiamo assistito ad un incremento esponenziale di adozioni di Cani, perché permettevano di uscire di casa, con la scusa di una passeggiata necessaria ed indispensabile per l’animale. Ne abbiamo viste davvero tante poiché in quel periodo, come volontari, abbiamo effettuato un servizio di assistenza a chi era colpito dal virus. E ora, viene fuori il peggio dell’umanità, che barbaramente e cinicamente aveva sfruttato la possibilità di adottare un cane per dargli una vita migliore; sì, ma solo per opportunismo personale. E capita, molto frequentemente, di ricevere telefonate di persone che ti dicono:” Scusi, non posso più tenerlo, perché sporca”, oppure “Abbaia troppo e non posso gestirlo”, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Un problema nuovo, che magari passa in secondo piano, dato che si tratta di benessere animale. Illascia un altro strascico.il lockdown abbiamo assistito ad un incremento esponenziale di adozioni di, perché permettevano di uscire di casa, con la scusa di una passeggiata necessaria ed indispensabile per l’animale. Ne abbiamo viste davvero tante poiché in quel periodo, come volontari, abbiamo effettuato un servizio di assistenza a chi era colpito dal virus. E ora, viene fuori il peggio dell’umanità, che barbaramente e cinicamente aveva sfruttato la possibilità di adottare un cane per dargli una vita migliore; sì, ma solo per opportunismo personale. E capita, molto frequentemente, di ricevere telefonate di persone che ti dicono:” Scusi, non posso più tenerlo, perché sporca”, oppure “Abbaia troppo e non posso gestirlo”, ...

