(Di mercoledì 29 giugno 2022) Le tre persone finite in manette, con l’accusa di estorsione, detenzione e porto illegale di armi, sono ritenute contigue aldidei. Con l’accusa di estorsione, detenzione e porto illegale di armi – reati aggravati dalle finalità e modalità mafiose – i carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Giugliano in Campania

Un colpo al clan Mallardo: altri tre arresti, due di questi ritenuti ai vertici del gruppo... il cartello che raggruppa diversi clan di camorra che controllano l'area metropolitana di Napoli. E... Camorra, nuovo colpo al clan Mallardo: 3 arresti Napoli, due degli arrestati sono ritenuti figure apicali del gruppo. Nelle scorse settimane un altro blitz aveva portato in carcere altre nove persone... Camorra, altri tre esponenti del clan Mallardo di Giugliano sono finiti in carcere su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli.