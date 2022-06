Calendario Mondiali nuoto Budapest 2022: orari mercoledì 29 giugno, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di mercoledì 29 giugno 2022) Oggi, mercoledì 29 giugno, assisteremo alla tredicesima giornata dei Mondiali 2022 degli sport acquatici. Nel programma saranno di scena, tuffi, nuoto di fondo e pallanuoto e i rappresentanti del Bel Paese vorranno ritagliarsi un ruolo di primo livello. LA DIRETTA LIVE DELLA 10 KM DI nuoto DI FONDO CON PALTRINIERI DALLE 12.00 LA DIRETTA LIVE DELLA 10 KM FEMMINILE DI nuoto DI FONDO DALLE 8.00 Per quanto riguarda i tuffi, ci sarà il turno preliminare dal metro con Elena Bertocchi e Chiara Pellacani, a seguire il Team Eventi con gli azzurri in gara, la Finale del metro femminile e l’atto conclusivo del sincro mixed dai tre metri con Pellacani e Matteo Santoro. Nel nuoto di fondo sono in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) Oggi,29, assisteremo alla tredicesima giornata deidegli sport acquatici. Nelsaranno di scena, tuffi,di fondo e pallae i rappresentanti del Bel Paese vorranno ritagliarsi un ruolo di primo livello. LA DIRETTA LIVE DELLA 10 KM DIDI FONDO CON PALTRINIERI DALLE 12.00 LA DIRETTA LIVE DELLA 10 KM FEMMINILE DIDI FONDO DALLE 8.00 Per quanto riguarda i tuffi, ci sarà il turno preliminare dal metro con Elena Bertocchi e Chiara Pellacani, a seguire il Team Eventi con gli azzurri in, la Finale del metro femminile e l’atto conclusivo del sincro mixed dai tre metri con Pellacani e Matteo Santoro. Neldi fondo sono in ...

