CALCIOMERCATO SERIE A – Inter, Sensi va al Monza. Roma, idea Hincapié (Di mercoledì 29 giugno 2022) Non solo il CALCIOMERCATO del Milan. Il punto sui movimenti di mercato di Juve, Inter, Napoli e le altre big di SERIE A di oggi 29/06/2022 Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 29 giugno 2022) Non solo ildel Milan. Il punto sui movimenti di mercato di Juve,, Napoli e le altre big diA di oggi 29/06/2022

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieB LIVE | Colpo in entrata per il @VeneziaFC_IT: in arrivo dall'APOEL c'è il difensore Facundo… - DiMarzio : #SerieB #Calciomercato | Scambio di documenti in corso tra #Genoa e #Lecce per Massimo #Coda ?? le cifre: - DiMarzio : #SerieB | #Palermo, trattativa in corso per #Marconi, protagonista della promozione, ora svincolato. Differenza tra… - raspa90 : RT @Fiorentinanews: Niente #Fiorentina per #Sensi. Il centrocampista accetta un'avventura in #SerieA in prestito secco #Calciomercato http… - Bugembemicheal4 : RT @DiMarzio: #Calciomercato #SerieB LIVE | @GenoaCFC: giovedì le visite mediche di #Coda -