Calciomercato Napoli, pronto doppio colpo dal Verona: offerta da 30 milioni (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il Napoli continua a studiare le prossime mosse del suo Calciomercato. Tra due giorni ci sarà il via ufficiale, con gli azzurri che stanno monitorando più di un nome per rinforzare la propria rosa. Al momento gli azzurri hanno già ufficializzato gli acquisti di Olivera e Kvaratskhelia che inizieranno il ritiro pre-stagionale proprio con la squadra partenopea. Quest’oggi invece Il Mattino si concentra sulle operazioni in entrata che il Napoli vorrebbe mettere a punto in tempi anche relativamente brevi. Stando a quanto riportato dal quotidiano Giuntoli avrebbe programmato l’assalto a due obiettivi di vecchia data. Casale e Barak, entrambi di proprietà dell’Hellas Verona, hanno stregato il ds che potrebbe a questo punto iniziare la trattativa. Verona, ITALY – NOVEMBER 22: Antonin Barak of Hellas ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ilcontinua a studiare le prossime mosse del suo. Tra due giorni ci sarà il via ufficiale, con gli azzurri che stanno monitorando più di un nome per rinforzare la propria rosa. Al momento gli azzurri hanno già ufficializzato gli acquisti di Olivera e Kvaratskhelia che inizieranno il ritiro pre-stagionale proprio con la squadra partenopea. Quest’oggi invece Il Mattino si concentra sulle operazioni in entrata che ilvorrebbe mettere a punto in tempi anche relativamente brevi. Stando a quanto riportato dal quotidiano Giuntoli avrebbe programmato l’assalto a due obiettivi di vecchia data. Casale e Barak, entrambi di proprietà dell’Hellas, hanno stregato il ds che potrebbe a questo punto iniziare la trattativa., ITALY – NOVEMBER 22: Antonin Barak of Hellas ...

