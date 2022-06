Calciomercato Napoli, accordo con il giocatore: firma fino al 2027 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il Napoli si prepara a ripartire e comincia a stabilire i punti fermi per il futuro: a breve ufficiale un accordo fino al 2027. La Serie A si prepara a riaccendere i motori: il sorteggio del calendario 2022/2023 ha preceduto l’apertura ufficiale del Calciomercato, che a sua volta sarà seguita il 13 agosto dalla partenza Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ilsi prepara a ripartire e comincia a stabilire i punti fermi per il futuro: a breve ufficiale unal. La Serie A si prepara a riaccendere i motori: il sorteggio del calendario 2022/2023 ha preceduto l’apertura ufficiale del, che a sua volta sarà seguita il 13 agosto dalla partenza Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato, @sscnapoli | Il @ChelseaFC pensa a #Koulibaly: contatto con l'agente a Londra - cmdotcom : Ag. #Kvaratskhelia: 'Era fatta con la #Juve, poi #Paratici è andato via. C'era il #Milan, ma solo il #Napoli si è m… - DiMarzio : #Calciomercato I @sscnapoli, primo sondaggio con l'@HellasVeronaFC per Nicolò #Casale - ParliamoDiNews : Calciomercato Napoli: domani scade il contratto di Mertens - Napoli ZON #calciomercato #napoli #domani #scade… - NapoliFCNews : Osimhen-Napoli, l'addio si allontana: Spalletti lavora a delle novità tattiche per valorizzarlo #Napoli #SSCNapoli… -