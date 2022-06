Calciomercato Monza: si lavora per Casale, ma il difensore vuole la Lazio (Di mercoledì 29 giugno 2022) Calciomercato Monza: raggiunto l’accordo con l’Hellas Verona per Casale, ma il difensore gialloblu aspetta la Lazio Il futuro di Nicolò Casale si trasforma in un vero e proprio intrigo. Come riferito da Alfredo Pedullà infatti, nonostante l’accordo tra Monza e Verona sulla base di 10 milioni di euro e il principio di accordo anche con il calciatore, il difensore ha preso nuovamente tempo. Il motivi? L’interesse mai sopito della Lazio, vera e propria priorità del ragazzo. Da capire se i biancocelesti opteranno per un rilancio nelle prossime ore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 giugno 2022): raggiunto l’accordo con l’Hellas Verona per, ma ilgialloblu aspetta laIl futuro di Nicolòsi trasforma in un vero e proprio intrigo. Come riferito da Alfredo Pedullà infatti, nonostante l’accordo trae Verona sulla base di 10 milioni di euro e il principio di accordo anche con il calciatore, ilha preso nuovamente tempo. Il motivi? L’interesse mai sopito della, vera e propria priorità del ragazzo. Da capire se i biancocelesti opteranno per un rilancio nelle prossime ore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @ACMonza, accordo raggiunto con l'@HellasVeronaFC per #Casale - GiovaAlbanese : #DeWinter andrà quasi sicuramente in prestito in #SerieA: destinazione preferita (e favorita) la #Sampdoria, ma ci… - DiMarzio : #Calciomercato, #SerieA | #Sensi ha accettato l'offerta del @ACMonza ???? - HyboriaLeague : RT @enzolampard: #Lukaku e #Asllani sono dell’#Inter #Sensi al #Monza in prestito secco #Calciomercato - HyboriaLeague : RT @enzolampard: Brusca frenata tra #Monza e il giocatore del #Verona #Casale, il difensore non considera minimamente l’offerta del club #C… -