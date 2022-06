Calciomercato Monza, sfuma l’affare Casale dopo l’incontro con gli agenti (Di mercoledì 29 giugno 2022) Calciomercato Monza, dopo l’incontro con gli agenti di Casale si blocca la trattativa per il calciatore del Verona Per il Monza sfuma l’affare Casale. dopo aver superato l’offerta della Lazio, i lombardi hanno incontrato l’entourage del giocatore. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’incontro tra le parti non è andato bene e la trattativa rischia di subire un netto stop. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 giugno 2022)con glidisi blocca la trattativa per il calciatore del Verona Per ilaver superato l’offerta della Lazio, i lombardi hanno incontrato l’entourage del giocatore. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio,tra le parti non è andato bene e la trattativa rischia di subire un netto stop. L'articolo proviene da Calcio News 24.

