Calciomercato Monza | era fatta per 10 milioni | sfuma l’acquisto in Serie A

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Non arrivano buone notizie sul fronte mercato per il: Nicolò Casale non sarà un nuovo giocatore dei brianzoli. Come riportato anche da Gianluca Di Marzio, l’incontro tenutosi in giornata con gli agenti si sarebbe concluso in malo modo, con le due parti quindi costrette a rinunciare alla chiusura dell’affare, almeno per ora. Nicolò CasaleA I biancorossi, avevano sbaragliato la concorrenza, raggiungendo l’accordo economico con l’Hellas Verona per portare il difensore classe’98 tra le fila della proprietà berlusconiana. Come detto in precedenza però, le parti non si sono trovate. La trattativa dunque, rischia di rimanere in stallo per molto tempo, o addirittura di fallire. Nel frattempo, Napoli e Lazio rimangono sempre sulle tracce del giocatore. Giulio De Pino