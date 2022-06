Calciomercato Monza, domani visite mediche e firma per Carboni (Di mercoledì 29 giugno 2022) Calciomercato Monza, domani sarà il giorno di Carboni, che è tornato dalle vacanze per le visite mediche e la firma Andrea Carboni, difensore classe 2001, è pronto a dire addio al Cagliari dopo essere cresciuto con la maglia rossoblù. La Prossima destinazione è il Monza. Come riporta tmw Carboni sarebbe di ritorno in queste ore dalle sue vacanze negli Stati Uniti poiché nella giornata di domani svolgerà le visite mediche di rito e porrà la propria firma sul contratto che lo legherà al club di Silvio Berlusconi. Al Cagliari 4 milioni di euro, un milioni di bonus e percentuale sulla futura rivendita. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 giugno 2022)sarà il giorno di, che è tornato dalle vacanze per lee laAndrea, difensore classe 2001, è pronto a dire addio al Cagliari dopo essere cresciuto con la maglia rossoblù. La Prossima destinazione è il. Come riporta tmwsarebbe di ritorno in queste ore dalle sue vacanze negli Stati Uniti poiché nella giornata disvolgerà ledi rito e porrà la propriasul contratto che lo legherà al club di Silvio Berlusconi. Al Cagliari 4 milioni di euro, un milioni di bonus e percentuale sulla futura rivendita. L'articolo proviene da Calcio News 24.

