Calciomercato Milan – Valutazioni in corso per Draxler e De Ketelaere

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Ilstarebbe facendo dellesia per Julianche per Charles De: sullo sfondo anche Ziyech e Dybala

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, @renatosanches35 si allontana: si è promesso al @PSG_inside - DiMarzio : #Inter, oltre al @PSG_inside, torna forte il @ChelseaFC su Milan #Skriniar @SkySport #calciomercato - DiMarzio : #Milan, il punto sul reparto difensivo: torna l'idea #Diallo, piace #Hincapie - WiAnselmo : RT @Mediagol: VIDEO Calciomercato Milan: chi è Douglas Luiz, nuovo obiettivo dei rossoneri - Mediagol : VIDEO Calciomercato Milan: chi è Douglas Luiz, nuovo obiettivo dei rossoneri -

MilanLive.it

Lo stallo interista ha riacceso l'interessamento delper Bremer: deluso da Sven Botman , 22 ... Sullo stesso argomentoJuventus De Ligt e Mandragora E la Juve La Juve è tornata ...Seguito anche dal Napoli e dalla Roma, le parole dell'agente hanno confermato l'interesse del, che se lo vuole dovrà però pagarlo decisamente di più rispetto ai 7 milioni sborsati dal Bayer ... Calciomercato Milan, ritorno di fiamma: ora arriva a zero! Nuovo appuntamento su CMIT TV per lo Speciale dedicato al Mercato: tutto in diretta dalle 17 alle 20 sul nostro canale Twitch ...Dal 30 giugno al 1 settembre lo storico albergo ospita le trattative dei professionisti. Dall’1all’8 luglio l’esposizione che racconta la nazionale. Per l’inaugurazione, con Bonacini, Federica Cappell ...