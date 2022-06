Calciomercato Milan – Gabbia | cessione momentaneamente bloccata

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, @renatosanches35 si allontana: si è promesso al @PSG_inside - calciomercatoit : ???? Ilario Di Giovambattista avvisa i tifosi del #Milan: 'Ci arrivano dei messaggi che sono delle sensazioni che di… - DiMarzio : #Inter, oltre al @PSG_inside, torna forte il @ChelseaFC su Milan #Skriniar @SkySport #calciomercato - GianniVisnadi : #Milan-#Maldini: un silenzio che fa molto rumore #fondoelliott #gazids #cardinale #redbird Milan, manca una sola… - yassine01937035 : RT @cmdotcom: #Milan, manca una sola risposta alle 7 domande di CM. #Elliott e #Maldini: quando firmate, risparmiateci i sorrisi [@GianniVi… -

Commenta per primo Ilè molto interessato al giovane difensore ecuadoregno del Bayer Leverkusen Piero Hincapiè. Trattativa che si preannuncia molto difficile per via della volontà del club tedesco di averlo in ...1 Matteo Gabbia e la Sampdoria, intesa di massima trovata nei giorni scorsi. Ma il, al momento, ha bloccato la cessione in attesa di un nuovo innesto in difesa.Capello sul Milan: 'Stallo sul mercato che non mi aspettavo, le altre leghe hanno una forza economica diversa' ...Nella nostra Salerno “bipolare” (cioè che estremizza gli umori) – Corrado De Rosa, tifoso-scrittore-psichiatra apprezzato di questa città, mi perdonerà il “plagio” – anche il calcio e la Salernitana n ...