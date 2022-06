Calciomercato Milan, c’è il ritorno di fiamma per Raspadori (Di mercoledì 29 giugno 2022) Calciomercato Milan, ritorna di moda per l’attacco il nome di Giacomo Raspadori, il cui arrivo non ostacolerebbe quello di Ziyech Tra i nomi in orbita Milan per l’attacco resta vivo il nome di Raspadori. A fare il punto della situazione Claudio Raimondi durante il tg di SportMediaset: «Visto le difficoltà ad arrivare a certi nomi per il Milan torna di moda il nome di Raspadori. Potrebbe esserci anche un’offerta settimana prossima per l’attaccante del Sassuolo. C’è da dire che sarebbe un colpo che non escluderebbe un’altro rinforzo nel reparto: non escluderebbe il colpo Ziyech se dovesse poi arrivare l’ok del Chelsea, così come Dybala, per ora non c’è un’offerta ma i rossoneri restano viglili sull’argentino». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 giugno 2022), ritorna di moda per l’attacco il nome di Giacomo, il cui arrivo non ostacolerebbe quello di Ziyech Tra i nomi in orbitaper l’attacco resta vivo il nome di. A fare il punto della situazione Claudio Raimondi durante il tg di SportMediaset: «Visto le difficoltà ad arrivare a certi nomi per iltorna di moda il nome di. Potrebbe esserci anche un’offerta settimana prossima per l’attaccante del Sassuolo. C’è da dire che sarebbe un colpo che non escluderebbe un’altro rinforzo nel reparto: non escluderebbe il colpo Ziyech se dovesse poi arrivare l’ok del Chelsea, così come Dybala, per ora non c’è un’offerta ma i rossoneri restano viglili sull’argentino». L'articolo proviene da Calcio News 24.

