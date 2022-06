Calciomercato Milan – Asensio | ingaggio alto ma pista calda | il motivo

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, @renatosanches35 si allontana: si è promesso al @PSG_inside - DiMarzio : #Inter, oltre al @PSG_inside, torna forte il @ChelseaFC su Milan #Skriniar @SkySport #calciomercato - DiMarzio : #Milan, il punto sul reparto difensivo: torna l'idea #Diallo, piace #Hincapie - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan – Dalla Francia: “Accordo tra il #PSG e #Sanches ” #ACMilan #Milan #SempreMilan - calciomercatoit : ??#Milan-#Puma, UFFICIALE il rinnovo del contratto: cifre più che raddoppiate ???? -

MilanLive.it

Sullo sfondo restano la Roma (con Mourinho che vorrebbe Dybala ma con Dybala che preferirebbe giocare la Champions) ed il(che potrebbe pensarci in caso di mancato affondo sugli altri obiettivi)...Rinnovato il contratto col, è arrivata l'ufficialità del nuovo accordo: comunicato del club rossonero, le cifre sono raddoppiateNovità ufficiale in casa. In attesa dei rinnovi di Maldini e Massara, oltre che quello di Leao, il club rossonero ha prolungato il contratto con lo sponsor Puma. Il rapporto, nato nel 2018, proseguirà ancora e con cifre ... Calciomercato Milan, ritorno di fiamma: ora arriva a zero! Milan, pazza idea Dybala: dai contatti alla possibile strategia del 29/06/2022 alle 13:40 Al momento si tratta di una tentazione. Molto forte. Il Milan sta osservando con grande attenzione gli ...Ritorno di fiamma in casa Milan: dopo l'arrivo di Origi a parametro zero, sarebbe la volta del classe 2003 Warren Bondo ...