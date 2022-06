Calciomercato Lazio, cessione Muriqi: il Galatasaray torna alla carica. Le ultime (Di mercoledì 29 giugno 2022) Calciomercato Lazio: i biancocelesti cercano acquirenti per Muriqi, sull’attaccante sarebbe tornato alla carica il Galatasaray Il Galatasaray torna a pensare con convinzione a Vedat Muriqi. Come riportato dal portale turco Haber7, il club, su richiesta del tecnico Buruk, avrebbe messo il l’attaccante kosovaro in cima alla lista degli obiettivi per rinforzare l’attacco. La prossima settimana è prevista la prima offerta alla Lazio sulla base di 8 milioni di euro, bonus inclusi. Lotito chiede almeno 10 milioni di euro ma l’assenza di alternative potrebbe spingerlo ad accettare la proposta. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio SU ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 giugno 2022): i biancocelesti cercano acquirenti per, sull’attaccante sarebbetoilIla pensare con convinzione a Vedat. Come riportato dal portale turco Haber7, il club, su richiesta del tecnico Buruk, avrebbe messo il l’attaccante kosovaro in cimalista degli obiettivi per rinforzare l’attacco. La prossima settimana è prevista la prima offertasulla base di 8 milioni di euro, bonus inclusi. Lotito chiede almeno 10 milioni di euro ma l’assenza di alternative potrebbe spingerlo ad accettare la proposta. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU ...

