Calciomercato Juventus, chiuso l'affare Cambiaso: cifre e dettagli dell'operazione (Di mercoledì 29 giugno 2022) Calciomercato Juventus: i bianconero avrebbero chiuso col Genoa l'affare Cambiaso. cifre e dettagli dell'operazione È tutto fatto per l'approdo di Andrea Cambiaso alla Juventus. Come riportato da La Repubblica, infatti, il club bianconero avrebbe chiuso la trattativa col Genoa battendo la concorrenza di Inter e Atalanta. Affare da 4 milioni di euro più il difensore classe 2002 Radu Dragusin, che passa in rossoblù. La Juventus deciderà il futuro di Cambiaso con calma: per il 22enne laterale non è da escludere l'ipotesi prestito al Sassuolo. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio ...

