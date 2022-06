Calciomercato Fiorentina, nuovo attaccante ad un passo: a breve le visite mediche (Di mercoledì 29 giugno 2022) La prossima settimana un attaccante potrebbe sostenere le visite mediche per la Fiorentina: la trattativa sarebbe in dirittura d’arrivo, restano da limare gli ultimi dettagli. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Tante trattative per la Fiorentina intenzionata a far bene anche durante la prossima stagione. Dopo essere tornata in Europa, a distanza Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di mercoledì 29 giugno 2022) La prossima settimana unpotrebbe sostenere leper la: la trattativa sarebbe in dirittura d’arrivo, restano da limare gli ultimi dettagli. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Tante trattative per laintenzionata a far bene anche durante la prossima stagione. Dopo essere tornata in Europa, a distanza Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | #Fiorentina, in arrivo #Jovic dal @realmadrid - DiMarzio : #Calciomercato | #Mandragora, il @TorinoFC_1906 spera ancora ma la @acffiorentina è più vicina - SaraMeini : #calciomercato #fiorentina La trattativa non è chiusa, ma la distanza è sottile. C’è ottimismo. Assalto finale la p… - antlucig : FIORENTINA, IDEE PER LA MEDIANA - serieApallone : Torino, ecco il colpo per la fascia sinistra: tutti i dettagli: Il Torino ha scelto repentinamente il nu...... leg… -