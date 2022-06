Calcio: Sensi dice sì al Monza, arriva dall'Inter in prestito secco (Di mercoledì 29 giugno 2022) Monza, 29 giu. - (Adnkronos) - Dopo i primi rinforzi arrivati per la porta e la difesa (Cragno, Ranocchia e Carboni) il Monza ha piazzato il primo colpo a centrocampo: è fatta per Stefano Sensi, che ha dato il suo ok per il trasferimento. Il 26enne centrocampista marchigiano, secondo quanto riporta Sky Sport, arriva in prestito secco dall'Inter. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022), 29 giu. - (Adnkronos) - Dopo i primi rinforziti per la porta e la difesa (Cragno, Ranocchia e Carboni) ilha piazzato il primo colpo a centrocampo: è fatta per Stefano, che ha dato il suo ok per il trasferimento. Il 26enne centrocampista marchigiano, secondo quanto riporta Sky Sport,in

