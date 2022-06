Calcio, lo shopping londinese della serie A (Di mercoledì 29 giugno 2022) Mentre il Liverpool discute con la Juve lo scambio Rabiot-Keita Lukaku è tornato a Milano: stamani test medici e firme con l’Inter. I Blues, sorpassati dal Psg per Skriniar, non mollano De Ligt. Al Tottenham piace Bremer Leggi su lastampa (Di mercoledì 29 giugno 2022) Mentre il Liverpool discute con la Juve lo scambio Rabiot-Keita Lukaku è tornato a Milano: stamani test medici e firme con l’Inter. I Blues, sorpassati dal Psg per Skriniar, non mollano De Ligt. Al Tottenham piace Bremer

