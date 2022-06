**Calcio: Inter, ufficiale il ritorno di Lukaku** (Di mercoledì 29 giugno 2022) Milano, 29 giu. - (Adnkronos) - "Bentornato Rom". L'Inter ha ufficializzato così sui propri profili social il ritorno del 29enne attaccante belga in nerazzurro. Lukaku era stato ceduto la scorsa stagione per 115 milioni di euro al Chelsea e torna dai Blues in prestito. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Milano, 29 giu. - (Adnkronos) - "Bentornato Rom". L'ha ufficializzato così sui propri profili social ildel 29enne attaccante belga in nerazzurro. Lukaku era stato ceduto la scorsa stagione per 115 milioni di euro al Chelsea e torna dai Blues in prestito.

