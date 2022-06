Calcio: Inter, ufficiale il ritorno di Lukaku (2) (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) - L'Inter ha scelto di ufficializzare il ritorno di Lukaku anche con un video sui suoi social assieme al presidente Steven Zhang: "Ciao tutti, sono sulla terrazza del quartier generale dell 'Inter e guardate chi è con me...", dice il numero uno del club nerazzurro. "Sono tornato ragazzi!", risponde Lukaku che poi promette: "Sono tornato per segnare molti altri gol a San Siro... Forza Inter!" Leggi su iltempo (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) - L'ha scelto di ufficializzare ildianche con un video sui suoi social assieme al presidente Steven Zhang: "Ciao tutti, sono sulla terrazza del quartier generale dell 'e guardate chi è con me...", dice il numero uno del club nerazzurro. "Sono tornato ragazzi!", rispondeche poi promette: "Sono tornato per segnare molti altri gol a San Siro... Forza!"

