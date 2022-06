Cagliari, fatta per Viola: fissate le visite mediche (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il Cagliari chiude per un colpo in mediana: tutto fatto per Nicholas Viola, fissate le visite mediche Nicholas Viola dopo una parte di stagione al Bologna in chiaro scuro cerca il rilancio. Per questo ha accettato la proposta del Cagliari. Il centrocampista vestirà la maglia dei sardi e sarà il regista e perno della squadra di Liverani. Per venerdì sono fissate le visite mediche e la firma del contratto. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ilchiude per un colpo in mediana: tutto fatto per NicholasleNicholasdopo una parte di stagione al Bologna in chiaro scuro cerca il rilancio. Per questo ha accettato la proposta del. Il centrocampista vestirà la maglia dei sardi e sarà il regista e perno della squadra di Liverani. Per venerdì sonolee la firma del contratto. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

