Bullismo e Cyberbullismo | la casistica in Italia nel 2022

I fenomeni di Bullismo e CyberBullismo sono sempre più in crescita negli ultimi anni. Vediamo nel dettaglio la situazione in Italia, grazie ad un report dell'ONG Bullismo senza frontiere per America, Europa, Asia, Oceania e Africa; condotti tra gennaio 2021 e febbraio 2022. In Italia In Italia, in particolare, 7 bambini su 10 subiscono ogni giorno una qualche forma di Bullismo e cyberBullismo. Il nostro Paese risulta inoltre tra quelli con il maggior numero di casi di Bullismo al mondo, con un totale di 19.800 casi registrati nell'ultimo anno. "Nel caso particolare dell'Italia, è un Paese che, per il suo indice di popolazione e l'enorme numero di studenti di scuola primaria e secondaria che ha, ...

