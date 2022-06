Pubblicità

infoitcultura : Alessandra Amoroso e l'autografo negato, è bufera social. VIDEO - infoitcultura : Alessandra Amoroso nega l'autografo a una fan: bufera sui social. E la cantante replica così VIDEO - MutiCarla : Alessandra Amoroso e l’autografo negato. È bufera sui social - melomelo1961 : - SLN_Magazine : Hoara Borselli e il tweet su giovani, lavoro e 'sacrificio': bufera social. Leggi l'articolo cliccando qui ??… -

Agenzia ANSA

A poche ore dal suo G7, Olaf Scholz diventa un caso suia causa di una risposta data (o a dir meglio negata) a una giornalista della Deutsche Welle ieri al castello di Elmau: "potrebbe darci qualche informazione concreta sulle garanzie di sicurezza ...'Non c'è due senza tre' questa la puntata finita stavolta nella, dal tema terza dose . ... neanche i telespettatori sembrano contenti a leggere i. E l'idea è la stessa per il deputato di ... Bufera social su Scholz per risposta negata a giornalista - Europa (ANSA) - BERLINO, 29 GIU - A poche ore dal suo G7, Olaf Scholz diventa un caso sui social a causa di una risposta data (o a dir meglio negata) a ...Il monegasco della Ferrari sui social ha voluto esprimere la sua posizione circa la bufera sollevatasi dal ritorno in auge di parole deprecabili da parte del tre volte campione del mondo ad indirizzo ...