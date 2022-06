Bruxelles: auto benzina e diesel, stop della Ue dal 2035, bocciata proroga chiesta dall’Italia (Di mercoledì 29 giugno 2022) L'Italia aveva presentato un documento, bocciato, che chiede lo slittamento dello stop ai motori a combustione al 2040 dal 2035 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 29 giugno 2022) L'Italia aveva presentato un documento, bocciato, che chiede lo slittamento delloai motori a combustione al 2040 dalL'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

FirenzePost : Bruxelles: auto benzina e diesel, stop della Ue dal 2035, bocciata proroga chiesta dall’Italia - LuigiF97101292 : RT @f_burla: Puoi sperare di modificare il clima mettendo al bando le auto a combustione interna (spoiler: non funzionerà, in cambio avremo… - gipsy1966 : RT @f_burla: Puoi sperare di modificare il clima mettendo al bando le auto a combustione interna (spoiler: non funzionerà, in cambio avremo… - umberto_cocco : RT @f_burla: Puoi sperare di modificare il clima mettendo al bando le auto a combustione interna (spoiler: non funzionerà, in cambio avremo… - ElonMusk4ever : RT @f_burla: Puoi sperare di modificare il clima mettendo al bando le auto a combustione interna (spoiler: non funzionerà, in cambio avremo… -