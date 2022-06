Britney Spears barricata in camera, il suo ex armato di coltello: il terrificante racconto in tribunale (Di mercoledì 29 giugno 2022) Jason Alexander in questi anni ha maturato una sorta di ossessione per Britney Spears. Nonostante siano passati quasi 20 anni dal suo matrimonio lampo con la popstar, l’uomo ha sempre cercato di riallacciare i rapporti in qualche modo. Lo scorso 9 giugno Jason ha anche fatto irruzione nella villa della principessa del pop, poche ore prima del matrimonio con Sam Asghari. La Polizia è intervenuta dopo pochi minuti, arrestando il folle, che ha iniziato a farneticare: “Ascoltatemi, io sono il suo primo marito e lei è la mia unica moglie. Ero qui per fermare questo matrimonio. Come mai non c’è la famiglia di Britney? Sono qui per impedire che si sposino“. Britney Spears, Jason resta in carcere. L’ex marito di Britney Spears resterà in prigione, lo ha stabilito un giudice ... Leggi su biccy (Di mercoledì 29 giugno 2022) Jason Alexander in questi anni ha maturato una sorta di ossessione per. Nonostante siano passati quasi 20 anni dal suo matrimonio lampo con la popstar, l’uomo ha sempre cercato di riallacciare i rapporti in qualche modo. Lo scorso 9 giugno Jason ha anche fatto irruzione nella villa della principessa del pop, poche ore prima del matrimonio con Sam Asghari. La Polizia è intervenuta dopo pochi minuti, arrestando il folle, che ha iniziato a farneticare: “Ascoltatemi, io sono il suo primo marito e lei è la mia unica moglie. Ero qui per fermare questo matrimonio. Come mai non c’è la famiglia di? Sono qui per impedire che si sposino“., Jason resta in carcere. L’ex marito diresterà in prigione, lo ha stabilito un giudice ...

