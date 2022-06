Pubblicità

fisco24_info : Borsa Milano: debole, poco mossa Generalfinance al debutto: Cnh guida i cali degli automobilistici, Bps sale con nu… - 24ORERadiocor : Borsa: Powell-Lagarde non rassicurano Europa, a Milano (-1,2%) giu' galassia Agnelli - Il Sole 24 ORE #ftse #borsa… - fisco24_info : Borsa Milano chiude debole: Indice Ftse Mi ba 21.833 punti - fisco24_info : Borsa Milano cede (-1%), giù Unicredit, greggio spinge Eni: Spread sotto i 188 punti, contrastati titoli e diritti… - zazoomblog : Borsa: Europa debole listini Usa positivi Milano - 11% - #Borsa: #Europa #debole #listini -

Cnh ha perso il 4,25%, Exor il 3,32%, Stellantis il 2,79% e non ha fatto molto meglio ...61%) mentre il nuovo piano di Popolare di Sondrio è stato ben accolto in(+2,17%). In leggero ...Ladichiude in calo insieme alle altre principali Borse europee , con Wall Street che viaggia incerta mentre restano i timori sui mercati legati all'inflazione e al ritorno della recessione."Tempestivi sul fronte dell'efficienza davanti alla crisi" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 giu - Lo scorso anno, 'pur a fronte di importanti investimenti in acquisizioni strategiche effett ...Piazza Affari archivia una seduta col segno meno al pari delle altre borse europee, dove le vendite colpiscono in prima battuta gli automobilistici. (ANSA) ...