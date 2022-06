(Di mercoledì 29 giugno 2022) Borse europee deboli a differenza deiUsa dopo il calo oltre le stime del Pil trimestrale americano. In ribasso anche l'indice dei profitti delle società ( - 4,9%) e il dato sulle spese per i ...

Pubblicità

fisco24_info : Borsa: Europa debole, listini Usa positivi, Milano -1,1%: Spread scende a 188 punti, greggio spinge Eni, scivola Mps - fisco24_info : Borsa: Europa riduce calo con Ipc Germania, Milano -0,65%: Continua la corsa del gas sulla Piazza di Amsterdam (+7%) - infoiteconomia : Borsa: Europa rallenta ancora con Wall Street, Milano -1% (RCO) - Il Sole 24 ORE - infoiteconomia : Borsa: Europa apre positiva, Parigi +0,86%, Londra +0,89% - infoiteconomia : Borsa: Europa chiude in positivo, Parigi +0,64% -

Borse europee deboli a differenza dei listini Usa dopo il calo oltre le stime del Pil trimestrale americano. In ribasso anche l'indice dei profitti delle società ( - 4,9%) e il dato sulle spese per i ...Laamericana ha infatti chiuso in forte ribasso, martedì, anche a causa dei pessimi dati ... Oggi, anche dall'sono giunte indicazioni negative per il clima che si respira tra le famiglie: l'...Borse europee deboli a differenza dei listini Usa dopo il calo oltre le stime del Pil trimestrale americano. (ANSA) ...MILANO (Reuters) - Seduta di storno a Piazza Affari, allineata agli altri mercati europei, con gli investitori oggi poco propensi a entrare sull'azionario in un clima attendista. Incerta Wall Street c ...