Bonus Psicologo: quanto ancora bisogna aspettare per farne domanda? (Di mercoledì 29 giugno 2022) Scatta ufficialmente il countdown per ottenere il Bonus Psicologo, la misura rivolta a quanti – indipendentemente dall'età e secondo tre fasce di reddito legate all'ISEE – hanno la necessità di rivolgersi a professionisti per ottenere servizi di supporto psicologico. Il Bonus Psicologo, infatti, è stato introdotto a valle della congiuntura pandemica per le enormi conseguenze emotive, sociali e personali che hanno comportato il susseguirsi di lockdown, le restrizioni, la convivenza con il virus Covid 19 e l'isolamento. In effetti, dopo due anni di pandemia, di difficoltà economiche, sociali e relazionali, sono aumentati nella popolazione i disturbi legati allo stress, all'ansia e al panico, nonché l'incidenze di malattie come la depressione, i disturbi del comportamento alimentare e il disturbo post traumatico da ...

