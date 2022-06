Bonus psicologo da 600 euro: a chi spetta e come richiederlo (Di mercoledì 29 giugno 2022) Sulla Gazzetta Ufficiale del 27 giugno è stato pubblicato il decreto del ministro della Salute Roberto Speranza che fornisce le istruzioni per la presentazione della domanda e indica i requisiti ... Leggi su riminitoday (Di mercoledì 29 giugno 2022) Sulla Gazzetta Ufficiale del 27 giugno è stato pubblicato il decreto del ministro della Salute Roberto Speranza che fornisce le istruzioni per la presentazione della domanda e indica i requisiti ...

Pubblicità

qui_finanza : Bonus psicologo, domande entro fine luglio: come funziona e quanto spetta - Davide65203015 : @Eleonora_1964 @merlino53 @PBerizzi @repubblica Nemmeno un bonus psicologo annuale vi rimette a posto. ???????? - fainformazione : Pubblicato in gazzetta il decreto del Ministro speranza per accedere al Bonus Psicologico Il decreto del ministro… - fainfosalute : Pubblicato in gazzetta il decreto del Ministro speranza per accedere al Bonus Psicologico Il decreto del ministro… - infoitinterno : Bonus psicologo da 600 euro: a chi spetta e come chiederlo -