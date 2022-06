Bonus 110, chi paga se non si finiscono i lavori? (Di mercoledì 29 giugno 2022) Bonus 110. Cerchiamo di capire cosa accade nel caso non si riuscissero a finire i lavori presi in commissione tramite il Bonus in questione e quali sono le conseguenze. La domanda è: questi vanno pagati dal committente? Un quesito importante, perché tanti sono i casi in cui si verifica la spiacevole evenienza, così come le problematiche che ne seguono. Le problematiche e le tempistiche del Bonus Tra l’accertamento della conformità urbanistica, e la progettazione, presentazione ed approvazione delle pratiche, la pratica può diventare un vero caos. Di fatto, oltre agli innumerevoli problemi burocratici per le ditte dei lavori che si occupano di edilizia, ci sono anche le problematiche legate al rincaro delle materie prime. Non è una questione da poco, insomma. Ecco perché è importante ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 giugno 2022)110. Cerchiamo di capire cosa accade nel caso non si riuscissero a finire ipresi in commissione tramite ilin questione e quali sono le conseguenze. La domanda è: questi vannoti dal committente? Un quesito importante, perché tanti sono i casi in cui si verifica la spiacevole evenienza, così come le problematiche che ne seguono. Le problematiche e le tempistiche delTra l’accertamento della conformità urbanistica, e la progettazione, presentazione ed approvazione delle pratiche, la pratica può diventare un vero caos. Di fatto, oltre agli innumerevoli problemi burocratici per le ditte deiche si occupano di edilizia, ci sono anche le problematiche legate al rincaro delle materie prime. Non è una questione da poco, insomma. Ecco perché è importante ...

