Bond | il casting del prossimo film non è ancora iniziato | le riprese forse tra circa 2 anni

La produttrice dei film di James Bond, Barbara Broccoli, ha svelato che si sta lavorando a una versione completamente diversa dell'iconico personaggio e il casting non è ancora iniziato. La produzione ...When fans see the next James Bond flick in the foreseeable future, they’ll likely be both shaken and stirred by some big changes. Producer Barbara Broccoli has revealed that the next film in the ...