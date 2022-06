Bologna, visite mediche per Lykogiannis. Prosegue l’interesse per Lovato (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il Bologna si muove sul mercato in entrata: oggi è la giornata di Lykogiannis, mentre Prosegue l’interesse per Lovato Il Bologna si muove sul mercato in entrata. Oggi è la giornata di Lykogiannis. Il terzino greco è arrivato dal Cagliari e ha effettuato le visite mediche prima di firmare con il felsinei. Tra gli altri nomi c’è quello di Lovato sempre negli interesse di Sartori come rinforzo per la difesa. Lo riferisce Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ilsi muove sul mercato in entrata: oggi è la giornata di, mentreperIlsi muove sul mercato in entrata. Oggi è la giornata di. Il terzino greco è arrivato dal Cagliari e ha effettuato leprima di firmare con il felsinei. Tra gli altri nomi c’è quello disempre negli interesse di Sartori come rinforzo per la difesa. Lo riferisce Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioNews24 : Visite mediche per #Lykogiannis con il #Bologna ?? - TuttoCagliari : Di Marzio - Lyko è arrivato a Bologna per le visite mediche - PisuDavi : #Calciomercato: #Bologna, interesse per #Lovato. Visite per #Lykogiannis - bologna_sport : #calciomercato Lykogiannis è già a Bologna - 1000Cuori : ?? Bologna - Visite mediche in corso per Lykogiannis ?? -