Bollettino Covid, oggi 29 giugno: 94.165 positivi e 60 morti. Tasso di positività da record: 26,36% (Di mercoledì 29 giugno 2022) Bollettino Covid oggi 29 giugno. Sono 94.165 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 83.555. Le vittime sono invece 60, in lieve ... Leggi su leggo (Di mercoledì 29 giugno 2022)29. Sono 94.165 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 83.555. Le vittime sono invece 60, in lieve ...

