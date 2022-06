Bollette, ecco il nuovo piano contro i rincari:?oggi decreto in Cdm (Di mercoledì 29 giugno 2022) Entro oggi, giovedì 30 giugno, arriva in Parlamento il disegno di legge di assestamento di bilancio. In quell’occasione sarà valutata la disponibilità finanziaria di ulteriori misure per calmierare il costo dell’energia sino a fine anno Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 29 giugno 2022) Entro, giovedì 30 giugno, arriva in Parlamento il disegno di legge di assestamento di bilancio. In quell’occasione sarà valutata la disponibilità finanziaria di ulteriori misure per calmierare il costo dell’energia sino a fine anno

Pubblicità

sole24ore : ?? Dalla #benzina alle #bollette, ecco il nuovo piano sul tavolo del #governo - Laura34867339 : RT @camillasgambato: Ecco,puntuale come un orologio svizzero,lo slogan di Salvini, populista,buono solo per la propaganda,sullo #Iusscholae… - ciclista1231 : @Ariachetira Ecco signori gli ottimi risultati del CompagnoDraghi:bollette del gas in molti casi quadruplicate,boll… - nomismaustampa : RT @ilfoglio_it: Il governo sta pensando a un nuovo intervento tra i 6 e gli 8 miliardi, proveniente dall'extragettito senza bisogno aument… - Elleenne1 : RT @camillasgambato: Ecco,puntuale come un orologio svizzero,lo slogan di Salvini, populista,buono solo per la propaganda,sullo #Iusscholae… -