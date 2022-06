Biden invia nuove truppe in Europa. Difese antiaeree in Italia e Germania (Di mercoledì 29 giugno 2022) “Gli Stati Uniti miglioreranno la loro posizione di difesa in Europa per rispondere alle sfide e a rafforzare la sicurezza collettiva”. È quanto ha annunciato il presidente Usa, Joe Biden, nel corso di un punto stampa al summit della Nato a Madrid, dove ha parlato anche dell’Italia. Biden annuncia che gli Stati Uniti rafforzeranno le Difese antiaeree di Italia e Germania Biden ha annunciato anche “un aumento delle Difese antiaeree in Italia e Germania”. “In Polonia – ha aggiunto il presidente Usa – stabiliremo un quartier generale permanente del corpo dell’esercito degli Stati Uniti”. “Avremo una brigata a rotazione con 3 mila soldati e 3 mila dipendenti, un gruppo di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 29 giugno 2022) “Gli Stati Uniti miglioreranno la loro posizione di difesa inper rispondere alle sfide e a rafforzare la sicurezza collettiva”. È quanto ha annunciato il presidente Usa, Joe, nel corso di un punto stampa al summit della Nato a Madrid, dove ha parlato anche dell’annuncia che gli Stati Uniti rafforzeranno lediha annunciato anche “un aumento dellein”. “In Polonia – ha aggiunto il presidente Usa – stabiliremo un quartier generale permanente del corpo dell’esercito degli Stati Uniti”. “Avremo una brigata a rotazione con 3 mila soldati e 3 mila dipendenti, un gruppo di ...

